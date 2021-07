Stasera Italia, l'epidemiologa Salmaso prende a pallonate gli Europei: occasione d'oro per il Covid

Giada Oricchio 02 luglio 2021 a

A Stasera Italia, l’approfondimento politico di Rete 4, venerdì 2 luglio, la ricercatrice Stefania Salmaso, rassicura sulla variante Delta del Covid-19 però punta il dito contro Euro2020: “L’ideale per la diffusione del Covid”.

Stefania Salmaso, biologa ed ex direttrice del Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute dell’ISS, invita alla calma sulla probabile quarta ondata di Covid-19: “E’ inutile agitarsi. Bisogna comportarsi in modo adeguato senza preoccuparsi inutilmente. Le precauzioni per prevenire la variante Delta del Covid-19 sono sempre le stesse: mascherina, distanziamento, lavaggio delle mani. I vaccini sono efficaci anche contro questa variante soprattutto se fatti con le due dosi, per questo si consiglia di partire dopo una o due settimane dalla seconda inoculazione. Purtroppo c’è un 5% di vaccinati che può contrarre l’infezione ma non è contagiosa per gli altri o ha pochissimi sintomi. Ricordiamo che la protezione non è mai al 100%, ma ha il vantaggio di prevenire i decessi e i casi severi. Sappiamo che arriverà questa nuova ondata, ma se anche dovessimo avere gli stessi numeri di contagi di luglio 2020 avremmo un contesto generale completamente diverso grazie alla vaccinazione. Allarmarsi per allarmarsi non serve. Non facciamo polemica e non polarizziamo le opinioni. Gli italiani hanno dimostrato grande buon senso”.

Il rischio maggiore è la diffusione della variante Delta tra i giovani non vaccinati: “Al momento del rientro a scuola potremmo osservare dei grossi incrementi però se i vaccini riusciranno a bloccarla non avremo le conseguenze pericolose dell’ondata di ottobre scorso. Forse avremo un aumento dei casi, ma non un drammatico numero di ricoveri in Terapia Intensiva e decessi”.

La professoressa Salmaso conclude osservando che gli Europei itineranti sono stati un errore: “Dati alla mano abbiamo visto centinaia di tifosi finlandesi che sono andati a San Pietroburgo e sono tornati infetti. Abbiamo visto situazioni in cui le persone andate allo stadio hanno portato a un aumento dei casi. Questa è l’occasione ideale, perfetta per la diffusione del Covid-19 tra cori e canti c’è l’effetto droplet del Coronavirus. La Gran Bretagna era stata molto selettiva a non far entrare persone e ora che stanno sperimentando una grossa incidenza per assurdo non si cautelano”.

