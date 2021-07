L'ex fidanzato di Saman Abbas: “Senza lei la mia vita non conta nulla”. Si vuole togliere la vita?

02 luglio 2021 a

L’ex fidanzato di Saman Abbas vuole uccidersi? È impressionante quanto ha detto ieri sera alla trasmissione “Dritto e rovescio” il giovane che aveva una relazione con la ragazza pachistana scomparsa e probabilmente la Procura vorrà interrogarlo subito. Infatti, a quanto si è appreso i magistrati di Reggio Emilio sono pronti ad un incidente probatorio per sentirlo sulla fine della ragazza che si presume sia stata uccisa dalla famiglia a Novellara, nella Bassa Reggiana per aver rifiutato un matrimonio forzato. La pm Laura Galli vuole raccogliere - secondo Il Resto del Carlino - la testimonianza del ragazzo per cristallizzarla come prova ai fini del processo. Il giovane pachistano era inviso alla famiglia di Saman, dalla quale avrebbe ricevuto minacce e pressioni per lasciarla.

"Saman mi manca troppo, era il mio primo amore, volevo sposarmi con lei perché la mia vita è di Saman. Io oggi non ho paura di niente, della mia vita non me ne frega niente", le parole del giovane connazionale in un'intervista andata in onda ieri sera nella trasmissione di Rete4 'Dritto e Rovescio'. "Se fossi andato a casa con lei? Sarei morto anche io e avevo troppa paura per la mia vita e per la mia famiglia", ha detto. Intanto verrà interrogato in carcere Ikram Ijaz (su sua richiesta), il cugino di Saman, l'unico arrestato della vicenda, indagato per omicidio premeditato in concorso con i genitori (fuggiti in Pakistan) e lo zio - ritenuto l'esecutore materiale del delitto - e un altro cugino, entrambi latitanti in Europa.

