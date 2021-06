Chiara Gualzetti, ha confessato l'amico anche lui 16enne. Uccisa a coltellate, il delitto choc nel Bolognese

28 giugno 2021 a

C''è un indagato per l'omicidio di Chiara Gualzetti, la sedicenne scomparsa di casa domenica 27 giugno e trovata morta, uccisa a coltellate, in una scarpata oggi a Monteveglio, in provincia di Bologna. Si tratta di un minore, un coetaneo di nazionalità italiana, che avrebbe confessato di aver ucciso la ragazzina, come riporta l'Adnkronos.

Il giovane avrebbe avuto un appuntamento con la vittima. "È l’ultimo che l’ha vista secondo quanto emerge dalla denuncia di scomparsa", fa sapere un inquirente secondo l'Adnkronos. "Dal momento in cui c’è stata la scomparsa si sono sentite tutte le persone con cui aveva avuto dei contatti: c’è lui, tutte le amiche e gli amici, è un lavoro a tappeto su tutti quelli che hanno avuto dei contatti o possono sapere qualcosa e cercando di ricostruire tutti questi momenti lui è quello che l’ha visto per ultima", spiega una fonte della procura. "Stiamo procedendo, già domani magari il quadro è più chiaro", ma sull’omicidio non ci sono dubbi: "dalle condizioni in cui era - non c’è ancora una perizia medico-legale -, è certo che è stata ammazzata".

Trovata morta nei boschi a 16 anni. "È omicidio", chi cercano gli investigatori

La ragazza, uscita ieri per un appuntamento con un amico nella zona dell’Abbazia di Monteveglio e trovata senza vita nel pomeriggio a meno di un chilometro da casa, avrebbe ferite d’arma da taglio, segni sul collo e forse altre lesioni.

L'indagato è un sedicenne italiano che è stato interrogato dagli inquirenti. Davanti a loro avrebbe ammesso le sue responsabilità sul delitto.

