Chiara Gualzetti, trovata morta la 16enne scomparsa nel Bolognese. "È omicidio", chi cercano gli investigatori

Aveva solo 16 anni Chiara Gualzetti, scomparsa ieri da casa e trovata morta oggi in una scarpata a Monteveglio, nel Bolognese. Sul corpo della ragazza sono state rinvenute ferite di arma da taglio e forse anche altre lesioni.

Le indagini dei carabinieri della Compagnia di Borgo Panigale stanno cercando di ricostruire le ultime ore della 16enne: l’ipotesi è omicidio. La ragazza si era allontanata dalla sua abitazione di Monteveglio (BO) senza dare più notizie. Alcune ore dopo, il padre, preoccupato per la scomparsa della figlia, si era rivolto ai Carabinieri della Stazione di Bazzano che si erano attivati subito per ritrovare la giovane. Al momento del ritrovamento, avvenuto nel "Parco Regionale dell’Abbazia di Monteveglio", i militari si sono accorti che sul corpo della 16enne c’erano dei segni verosimilmente compatibili con arma da taglio. Allo stato attuale, non si conoscono i motivi dell’allontanamento della giovane.

Gli investigatori, scrive Repubblica, si starebbero concentrando su un incontro che la ragazza pare che dovesse avere con un amico.

Dopo ore di ricerche nella zona caratterizzata da sentieri e boschi, il sindaco di Monteveglio Daniele Ruscigno aveva dato l'annuncio che nessuno voleva sentire: "La ricerca di Chiara termina purtroppo in tragedia, è stato ritrovato senza vita il suo corpo durante le ricerche sul campo avviate nel pomeriggio da parte di tutte le autorità competenti, coaudiuvate da un numero gruppo di volontari cittadini che ringrazio. Una tragedia per tutta la famiglia e per l'intera comunità. Le indagini sulle cause del decesso sono in corso".

