Dritto e rovescio, il Pd è il partito delle tasse. Giuseppe Cruciani asfalta la proposta di Enrico Letta: "Una cosa da pazzi"

La tassa di successione per i ricchi proposta da Enrico Letta non ha trovato molti sostenitori ed è al centro della puntata del 27 maggio di Dritto e rovescio. Nel programma (in onda su Rete4) condotto da Paolo Del Debbio è ospite Giuseppe Cruciani, conduttore de La Zanzara, che si scaglia contro l’idea del segretario nazionale del Partito Democratico: “È il momento perfetto - dice con ironia - per mettere un’altra tassa ora che si sta uscendo dalla pandemia. Un errore macroscopico che definisce la strategia di Enrico Letta riguardo il Partito Democratico, è il partito che va contro i ricchi, contro chi ha di più per redistribuire”.

Patrimoniale per allocchi, la patacca di Letta ai ragazzi

Cruciani è incontenibile, nonostante la presenza in studio del deputato del Pd Emanuele Fiano, che non replica: “Questa cosa - va avanti il conduttore radiofonico - mi fa impazzire, sulla tassa di successione c’è una discussione infinita che va avanti da anni, può anche andare bene la discussione. Mi fa impazzire che si giustifichi tutto ciò con la dote ai diciottenni, cosa vuol dire? Non lo sa nessuno, è un reddito di cittadinanza bis. A chi la diamo questa dote? In base a quale criterio. Errori su errori, una cosa da pazzi”.

Per aiutare i giovani dobbiamo aumentare le tasse?@giucruciani : "Una cosa da pazzi"#Drittoerovescio pic.twitter.com/fAhKrXun0U — Dritto e rovescio (@Drittorovescio_) May 27, 2021

