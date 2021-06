Cartabianca, il prof Massimo Galli sorprende la Berlinguer e Mentana: la confessione sul matrimonio

Giada Oricchio 23 giugno 2021 a

Un matrimonio, anzi no: "Ha fatto il richiamo!". Gustoso siparietto tra Bianca Berlinguer e il professor Massimo Galli a "Cartabianca", il talk sull’attualità di Rai3, martedì 22 giugno. Nel corso dell’ultima puntata stagionale, Bianca Berlinguer manda un servizio sui matrimoni e al rientro in studio se la ride con Enrico Mentana: “Adesso che sono ricominciate le celebrazioni, non ti viene voglia di…”, il direttore (fidanzato con Francesca Fagnani, nda) bofonchia e batte un fuori campo: “Te potresti… sono 12 anni… diciamo ai telespettatori che abbiamo passato il tempo della clip a parlare di questo? Purtroppo il professor Galli non c’entra…”.

La conduttrice alimenta il clima scanzonato: “Facevamo i conti di quante volte eravamo stati sposati, quante separati… invece il professor Galli un solo matrimonio e una sola moglie, vero?”. Sorpresa: si sbaglia. Il virologo dell’ospedale Sacco di Milano prende tutti contropiede: “Si sbaglia! Un matrimonio ufficiale solo e una lunghissima convivenza successiva. Posso definirmi un usato sicuro”, “Ah, allora come me: un matrimonio e una lunga convivenza” commenta allegra la Berlinguer e Enrico Mentana chiude con una battuta ben riuscita: “Ha fatto il richiamo anche lui”.

