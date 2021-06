Cartabianca, Luca Telese e l'ingresso con il saltello. La conduttrice rimprovera il giornalista: "Non si fa"

Giada Oricchio 23 giugno 2021 a

a

a

Bianca Berlinguer congeda gli ospiti Enrico Mentana e Paolo Mieli e a "Cartabianca" va in scena il fuori programma. Durante l'ultimo appuntamento di stagione del talk sull’attualità di Rai3, in onda martedì 22 giugno, la conduttrice accoglie Maurizio Landini, segretario della Cgil e il giornalista Luca Telese. Mentre la Berlinguer saluta Mieli e Mentana che la rassicura: "Sì, usciamo disciplinatamente dall’altra parte” esclama il direttore del Tg La7 quando da dietro le quinte parte il grido: "Eccomi, arrivo". Telese, in ritardo, entra saltellando e facendo un gran rumore a causa dei mocassini. La Berlinguer ridacchia e poi lo bacchetta: “Sì, ma non c’è bisogno che fai questo salto”.

Incredibile Speranza, che gaffe sugli hub vaccinali. E la Berlinguer lo gela

L’imprevisto però è doppio. Flavio Briatore è in collegamento dalla casa di Monte Carlo ma non si sente e, questa volta, la conduttrice non ride redarguisce seriamente la regia: “C’è qualcosa che non funziona, se mi date un segnale, mi dite qualcosa… ecco… non sente… ce ne eravamo accorti… magari se lo provavate prima, quando cominciavamo eravamo sicuri che il collegamento funzionava… vediamo di ripristinare e andare avanti”.

"Hanno paura della Meloni". Caos centrodestra, Mentana svela il piano

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.