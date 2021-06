Tornano le zone bianche, boom di scappatelle in Italia

21 giugno 2021 a

Le zone bianche sono tornate e con esse tutte le vecchie abitudini. Prima tra tutte la tendenza al tradimento.

Incontri-ExtraConiugali.com, il principale sito di incontri in Italia con oltre un milione e mezzo di iscritti, ha riprodotto su scala italiana un sondaggio made in Usa su un campione di 4 mila persone di entrambi i sessi e ha scoperto che, nel nostro Paese, è l’aspetto fisico a prevalere anche per le donne nel momento in cui cercano una scappatella. Di esse, il 79% afferma di fare sesso ad ogni appuntamento, senza inibizioni, l’85% di riuscire a realizzare tutte le loro fantasie e il 55% di riuscire ad esplorare nuove pratiche.

Giovani, soldi e corna, su cosa si indaga durante il lockdown

Il 65% degli uomini ha poi dichiarato che non accetterebbe un’infedeltà fisica del partner contro il 48% delle donne, mentre nel caso di infedeltà unicamente sentimentali le percentuali sono invertite: il 62% delle donne contro il 32% degli uomini. «È importante non farsi scoprire - sottolinea Alex Fantini, ideatore di Incontri-ExtraConiugali.com, il metodo migliore è quello di cercare il potenziale partner online su un sito sicuro ed affidabile come Incontri-ExtraConiugali.com, senza cedere alla tentazione di cercarlo tra le amicizie o peggio ancora tra i colleghi di lavoro. Gli incontri online, se organizzati bene, sono impossibili da scoprire».

