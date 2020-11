Scappa per andare dall'amante ma lei lo denuncia. Per il Casanova bolognese finisce malissimo

15 novembre 2020 a

Doveva stare in quarantena ma non poteva fare a meno di fare visita all'amante. Ma la situazione si è rivoltata ben presto contro un bolognese con la scappatella che è finita nel peggiore dei modi. I fatti. Risultato positivo al coronavirus, ha violato l’isolamento fiduciario per raggiungere l’amante a Castel Maggiore, alle porte di Bologna. Ha bussato con insistenza per salire in casa della donna ma lei, consapevole che l'amante aveva il Covid, lo ha lasciato fuori e ha chiamato i carabinieri. L’uomo, bolognese, è stato così riportato a casa dalla moglie dai militari dell’Arma per proseguire a domicilio l’isolamento fiduciario.

