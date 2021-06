Stasera Italia, "terrore e bugie". Vittorio Sgarbi azzanna il virologo Pregliasco sulle mascherine all'aperto: da stupidi

Giada Oricchio 20 giugno 2021 a

A “Stasera Italia Weekend”, il programma sull’attualità di Rete 4, sabato 19 giugno, Vittorio Sgarbi travolge il virologo Fabrizio Pregliasco: “La mascherina all’aperto è da stupidi!”

Il professore dell’Università di Milano raccomanda ancora prudenza sulla mascherina all’aperto anche perché si dimostra un dispositivo utile a contenere il contagio da Covid-19: “Ci aspettiamo un colpo di coda con le varianti, tuttavia la velocità della vaccinazione e la cautela ci mettono in una buona posizione”, ma il parlamentare Vittorio Sgarbi: “Non mi fido del Ministro della Salute Speranza perché il contagio all’aperto, in base ai dati, è quasi impossibile, e lui ci ha tenuto chiusi un anno dove è più facile contagiarsi, è un’ammissione di colpa. Camminare in spiaggia o in montagna non comporta rischi all’aperto, era sbagliato imporci lì la mascherina. Hanno inventato regole ed è stato un grande atto di criminali che si sono voluti arricchire. Io ho avuto il cancro, spero di esserne uscito però malattie come la mia sono state messe in secondo piano per una patologia che dai 60 anni in giù non comporta alcun rischio mortale. Anche il vaccino ai 13enni è sbagliato. Devono avere rigore e dico a Pregliasco di dire la verità, di smettere di dire bugie, smettete di creare terrore! Avete enfatizzato il Covid trascurabile rispetto ad altre malattie. Portare la mascherina all’aperto è da stupidi, stupidi, stupidi, stupidi!”.

Pregliasco replica con pacatezza sottolineando che sta sbagliando e non sta dicendo una cosa corretta, ma Sgarbi inveisce alzando il tono dello scontro e sostituendo il famigerato “capra, capra, capra” con: “E’ da stupidi, stupidi, stupidi! Portare la mascherina all’aperto da soli è da stupidiiiii! E tu Pregliasco lo sai benissimo”. Il virologo ribadisce la sua posizione e tira una frecciata al premier Mario Draghi: “Ha un po’ sbagliato a dire che, dopo la prima dose con AstraZeneca, si sarebbe fatto la seconda dose con Pfizer perché lui ha più di 60 anni e non corre rischi. Il mix è indicato per i giovani e per le donne con meno di 50 anni. Lì ha un po’ pasticciato”.

