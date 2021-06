Dritto e rovescio, "sono cintura nera di gricia". L'orgoglio di Giorgia Meloni per la romanità

17 giugno 2021 a

Simpatico siparietto tra Giorgia Meloni e Paolo Del Debbio nella puntata del 17 giugno di Dritto e rovescio, trasmissione di Rete 4. "La situazione di Roma è fuori controllo. Lo abbiamo visto con l'inutile attuale sindaco della Capitale e speriamo che le cose possano cambiare. Noi abbiamo messo in campo due straordinari professionisti, Enrico Michetti, uno dei più grandi avvocati amministrativisti d'Italia e Simonetta Matone, un magistrato. Mentre abbiamo la sinistra che fa dibattiti negli stabili occupati tanto per farci capire che loro stanno sempre dalla parte dell'illegalità e il sindaco Virginia Raggi che invece di sgomberare i palazzi occupati, sgombera la vecchietta -che paga l'affitto- dalle case popolari non si sa con quale scusa. Io sono romana e amo questa città ma il problema di una Roma che viene derisa a livello mondiale, non è un problema dei romani ma degli italiani. Noi abbiamo un disperato bisogno di raccontare una storia diversa e la sinistra si rende conto quanto siano competitive le candidature che abbiamo messo in campo” le parole della leader di Fratelli d’Italia sula discorso Roma.

Il conduttore, Del Debbio, una volta che la Meloni ha terminato il suo discorso sulla Capitale ha scherzato con la numero uno di FdI, intervistata in collegamento: “Meloni, se mi prepara una gricia poi io dopo…”. “Tranquillo Paolo, so cintura nera de gricia” l’ironica risposta della Meloni con accento romano. Del Debbio conclude felice: “Allora dopo la puntata vengo a magnà”. Un pizzico di ironia per concludere un’intervista fiume.

