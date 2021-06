Coffee Break, "sbarchi in massa e variante delta". L'allarme di Gasparri e zittisce la giornalista in studio

Giada Oricchio 16 giugno 2021 a

Battibecco geografico tra Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia, e la giornalista Claudia Fusani nella puntata di “Coffee Break”, mercoledì 16 giugno, su LA7: "Voglio aprire i parchi, non i porti", “Vada in Norvegia”. La ripresa degli sbarchi preoccupa molto l’ex ministro Gasparri che, rispondendo a una domanda del conduttore di “Coffee Break”, Andrea Pancani, chiede al governo di intervenire con decisione bloccando i migranti: “Voglio aprire parchi e discoteche, non altro. Ora in un’agenzia Adnkronos leggo che la variante Delta del Covid è arrivata in Sicilia: 10 migranti arrivati dal Bangladesh sono risultati positivi all’incrocio della modifica inglese con quella indiana. Ora sono in quarantena. Io voglio aprire i parchi, ma non i porti. Qui non c’è nessun razzismo, ma un Paese che si deve difendere. Questa ripresa degli sbarchi a Lampedusa è pericolosa sotto il profilo della sicurezza, del traffico di persone che arricchisce i criminali e aumenta naufragi e morti e adesso pure la notizia della variante Delta, questo desta preoccupazione. Lamorgese (ministro dell’Interno, nda) sveglia!”.

In studio la giornalista Claudia Fusani de “Il Riformista” si è lasciata sfuggire un’espressione di disappunto, mentre Andrea Pancani ha rintuzzato il senatore di Forza Italia: “Però la sua notizia dice che i controlli hanno funzionato, le persone sono state individuate e isolate”. Ma Maurizio Gasparri è perentorio: “Basta sbarchi. Perché dobbiamo importare questo rischio in Italia? Sostengo il governo, ma su questo versante deve cambiare rotta!” e Claudia Fusani: “Gasparri, deve andare a vivere in Norvegia dove non ha vicinanza con l’Africa, un continente da dove purtroppo partono migliaia di persone. L’Italia è un pontile tra Africa e Europa data la sua posizione geografica”, “Vada lei in Norvegia, ce ne faremo una ragione. L’Italia deve bloccare gli sbarchi” è la fredda risposta del senatore forzista.

