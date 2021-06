Massimo Galli, svolta fantasy a #cartabianca. "L'inverno sta arrivando", ora per spaventare usa Il trono di spade

Giada Oricchio 15 giugno 2021 a

A #cartabianca, l’approfondimento sull’attualità di Rai3, martedì 15 giugno, il professor Massimo Galli, infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano, fa sorridere Bianca Berlinguer con una citazione fantasy: “Come direbbero nel Trono di Spade sta arrivando l’inverno…”

Il professor Galli, ospite di #cartabianca, auspica che il divieto di somministrazione del vaccino AstraZeneca contro il Covid-19 a chi ha meno di 60 anni sia definitivo e non si assista a un nuovo balletto emotivo: “Per mia fortuna non sono io a vedere quanti munizioni arriveranno e come saranno distribuite. La mia sensazione però è che il vaccino ci possa essere e che la svolta ci sia. Io sono assai più preoccupato di quella componente che ancora si astiene dalla vaccinazione perché… avete presente nel Trono di Spade quando dicono ‘l’inverno sta arrivando?’, ecco, non voglio dire niente di quel genere, ma voglio ricordare che la variante delta ce l’abbiamo in casa e che la gente che non si è vaccinata farebbe molto bene a vaccinarsi quanto prima: mette in sicurezza sé stessa e tutti gli altri".

"Noi con i vaccini possiamo arrivare ad avere una buona estate e un migliore autunno, ma bisogna farli, accidenti! E bisogna anche confidarci cercando di non fare ulteriori errori di comunicazione. Il vero punto non è preoccuparsi del vaccino, ma del virus”.



