L'incredibile aneddoto di Ruud Gullit su Arrigo Sacchi: esilarante siparietto hot negli spogliatoi

Ruud Gullit ha lasciato tutti di stucco raccontando un simpatico retroscena relativo ai tempi in cui indossava la maglia del Milan ed era allenato da Arrigo Sacchi. L’ex calciatore olandese, ospite di Humberto Tan nel podcast Warming Up, ha fatto capire che un po’ lo infastidivano le continue battute dell’allenatore riguardo al suo membro e per porre fine a tutto con ironia gli fece uno scherzo che fece sobbalzare i compagni di squadra. “Sacchi quando si arrabbiava diceva a Ruud che pensava con l’uccello” raccontò ad esempio Donadoni, “Quando il mister era di buonumore, lo prendeva in giro ‘ma come fai con quel pis***one, ma quanto è lungo’”. E da qui lo scherzo di Gullit: “Ero sotto la doccia e lui è venuto per l’ennesima volta e allora gli ho fatto ‘Lo sa mister, un mio parente una volta ha dovuto accorciarlo, lo aveva di due metri’. Sacchi è rimasto sbalordito, ma sono andato avanti. ‘Gliene hanno tagliato un metro e mezzo’. E allora Sacchi ha replicato ‘Ruud e della parte che hanno tagliato, cosa ne ha fatto?’ E io subito ‘Gli ha messo su un cappellino e degli occhiali da sole e oggi allena il Milan’”.

Ho provato di sottotitolare una storia pazzesca che Ruud Gullit ha raccontato su Arrico Sacchi, al podcast Warming Up di @HumbertoTan. @DiMarzio @carlogarganese pic.twitter.com/GGObdYQGwz — Mustafa Marghadi (@mousmar) June 10, 2021

