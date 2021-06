Vigili del Fuoco a rischio cancro per salvarci: la denuncia sulle sostanze chimiche pericolose per la salute

Massimiliano Gobbi 09 giugno 2021 a

Verificare urgentemente la presenza di agenti cancerogeni sulle protezioni dei Vigili del Fuoco. E' quanto chiede la Fns Cisl nel corso della riunione dell'Osservatorio Bilaterale per le politiche sulla sicurezza sul lavoro e sanitarie del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Di fatto, i rappresentati della Federazione Nazionale della Sicurezza Cisl, hanno richiesto all'amministrazione di effettuare delle verifiche approfondite volte ad accertare la presenza dei PFAS (sostanze perfluoroalchiliche) nei dispositivi di protezione individuale indossati dal personale e negli schiumogeni in uso al Corpo.

A dichiararlo in una nota il segretario Generale della Fns Cisl, Massimo Vespia: "Le sostanze chimiche da noi segnalate e che risulterebbero dannose alla salute dei vigili del fuoco sarebbero utilizzate negli indumenti protettivi per mantenerli resistenti all'acqua. In alcuni paesi nordamericani Stati Uniti e Canada ed in altri Paesi UE, sono stati effettuati degli studi anche di recente che hanno riscontrato la presenza del PFAS nei dispositivi di protezione individuale e nelle attrezzature dei vigili del fuoco. Di fatto - aggiunge il segretario generale - pare che tali sostanze dannose siano state trovate anche nel rivestimento interno del dpi oltre che all'esterno del capo. Questo prolungato tempo di vestizione, insieme all'esposizione al calore dovuto alle alte temperature negli incendi, a quanto si legge nelle ricerche, porterebbe ad aumentare la capacità del corpo umano di assorbire sostanze tossiche attraverso la pelle. Al tal riguardo - conclude Vespia - al fine di garantire le massime condizioni di sicurezza e tutela della salute del personale del Corpo, con riferimento al principio di precauzione, abbiamo richiesto all’Amministrazione di conoscere urgentemente la composizione del materiale utilizzato per il vestiario antincendio in dotazione al Corpo".

