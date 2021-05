Allarme nelle mense scolastiche: l'inchiesta svela che i nostri figli rischiano il cancro e scompensi ormonali

27 maggio 2021 a

Un’inchiesta del Salvagente fa scattare l’allarme sulle scuole. Il mensile che si occupa nello specifico di test ha rivelato la presenza di Pfas (per-fluoro-alchili) nei piatti compostabili nei quali vengono serviti i pasti nelle mense degli istituti scolastici. Tale sostanza comporta seri rischi per la salute: la Iarc (Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro) ha specificato che i Pfas sono potenziali cancerogeni e interferenti endocrini, ovvero causano squilibri ormonali.

I campioni analizzati arrivano da scuole di diverse città italiane e i test sono andati avanti per due mesi. “È complesso da ritenere puramente incidentale le quantità così alte di fluoro riscontrate”, le parole di Alberto Ritieni, docente di Chimica degli alimenti alla facoltà di Farmacia dell’Università Federico II. L’Italia, a differenza delle Danimarca, non è ancora intervenuta per evitare qualsiasi danno alla salute dei ragazzi, visto che le stoviglie possono rilasciare la sostanza tossica al cibo.

