A scuola a settembre ancora con la mascherina, Figliuolo detta le regole

Liberarsi dalla mascherina è ancora un miraggio. Anche per gli studenti. Sembra infatti certo che alla ripresa delle lezioni a settembre l'utilizzo del dispositivo di protezione resterà in vigore pure nelle scuole.

«L’architrave per aprire le scuole in massima sicurezza è quello della vaccinazione, poi continueremo con il tracciamento e la mascherina ancora in un primo periodo. Stiamo vedendo ulteriori misure per mitigare i rischi». Lo ha detto il commissario straordinario all’emergenza covid-19, Francesco Paolo Figliuolo, a ’24 Mattinò su Radio 24.

Per quanto riguarda le vacanze e i viaggi, invece, da luglio sarà attivo il green pass per spostarsi in Europa. «Noi siamo pronti. È questione di pochissimi giorni». Così ha risposto Figliuolo a chi gli chiedeva del green pass, a margine della consegna di un Defender da parte dell'Agenzia industrie difesa.

