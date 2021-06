Denise Pipitone, bomba a Storie italiane: chi aveva il cellulare di Anna Corona. Nuovo testimone in Procura

08 giugno 2021 a

Torna a battere sul caso Denise Pipitone la trasmissione di Rai 1 Storie italiane condotta da Eleonora Daniele. Tanti gli elementi emersi ngli ultimi giorni che potrebbero essere utili agli inquirenti della procura di Marsala, che ha recentemente aperto una nuova inchiesta sul presunto sequestro della bambina scomparsa da Mazara del vallo, a trovare una verità che manca da 17 anni.

In studio arriva la conferma di una notizia sulla posizione di Anna Corona, l'ex moglie di Piero Pulizzi, padre della piccola Denise Pipitone, finita di nuovo al vaglio degli investigatori. Il giorno successivo alla scomparsa della piccola, "la signora Corona era al lavoro", ma la sua scheda telefonica "potrebbe essere stata data a qualcun altro". "Non abbiamo certezze in merito" chiarisce l'inviata, ma il sospetto è forte: "Se Anna Corona era al lavoro questo telefonino era in mano a qualcuno" dice la conduttrice in riferimento ai movimenti del cellulare nelle ore successive alla scomparsa della piccola il giorno successivo. "Aggancia" le celle "a Carini, Partinico, Trapani... non ce l'aveva Anna Corona".

Sul tavolo anche gli "aiuti" esterni all'indagine. Come la lettera inviata nei giorni scorsi all'avvocato di Piera Maggio, madre di Denise, Giacomo Frazzitta. "Il legale avrebbe già incontrato il legale e avrebbe programmato un incontro in procura" rivela un inviato della trasmissione. Ma cosa dice la lettera? "CI sarebbero i particolari sulle persone a bordo dell'auto in cui sarebbe stata vista Denise e il percorso fatto" per portarla via. È molto probabile che non sia l'autore della lettera anonima spuntata nelle scorse settimane, a dimostrazione che sono diverse le persone che hanno deciso di parlare. Segnerà una svolta nell'inchiesta? È presto per dirlo, tutte le piste andranno vagliate".

Nella lettera presentata ieri a Ore 14, firmata, un nuovo presunto testimone offre il suo aiuto agli inquirenti e accusa Claudio Corona, fratello di Anna, l'ex moglie del papà biologico di Denise. Ma dice che non sarà mai "un collaboratore di giustizia". Cosa vuole dire ai magistrati, allora?

