Denise Pipitone, mamma Piera Maggio su rapimento e indagini: "In piedi solo la pista rom"

"Resta in piedi soltanto questa pista. Sul giallo Denise Pipitone che, 17 anni dopo la scomparsa della bambina di Mazara del Vallo, è tornato alla ribalta su giornali e tv, interviene sui social mamma Piera Maggio, con parole definitive sull'inchiesta per chiarire quale sia l'unica pista alternativa sul rapimento di Denise.

"CHIARIMENTO: Abbiamo sempre cercato la verità sul rapimento di Denise, anche adoperandoci per fare in modo che questa emergesse. Raccontare parzialmente fatti già verificati, facendo allusioni che non hanno portano a nulla, di certo servono solo a creare illazioni e diffamazione. Sappiate che nella sentenza di primo grado, l'unica pista alternativa evidenziata dai legali dell'imputata è stata solo e soltanto la pista ROM, NON ALTRI. Questo per far comprendere a tutti, che nonostante alcuni dissidi, non esistevano i presupposti per accusare altri appartenenti alla cerchia ristretta dei familiari di Denise, poiché hanno collaborato, le loro posizioni furono vagliate, chiarite ed escluse dall'inchiesta".

