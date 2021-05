Attenti alle varianti, una dose di vaccino non basta

31 maggio 2021 a

Guido Rasi, microbiologo ed ex direttore esecutivo di Ema, è stato ospite di Agorà, la trasmissione in onda su Rai3 e condotta da Luisella Costamagna. Il microbiologo ha affrontato il tema delle varianti indiana e sudafricana: "L'umminità cresce solo tra il 15esimo e il 21esimo giorno - spiega Rasi - ma nei primi 7 giorni dalla prima dose è come se non ci si fosse vaccinati. Insomma bisogna stare molto cauti soprattutto nei primi 21 giorni e finché non si è concluso il ciclo vaccinale".

"La stagionalità del virus non è confermata, l'estate in altri emisferi non è stata altrettanto clemente; influisce in maniera indiretta, perché si sta di più all'aperto. I dati sono buoni, dobbiamo essere pronti per ottobre." Guido Rasi #agorarai #31maggio pic.twitter.com/QO6Y1hTETo — Agorà (@agorarai) May 31, 2021

Poi si è affrontato il tema del rientro a scuola a settembre-ottobre. "Bisogna stare molto attenti e mettere in sicurezza i soggetti tra i 12 e i 30 anni perché saranno i veri protagonisti della mobilità - prosegue Rasi - E poi bisogna puntare sulla tracciabilità perché con 50 casi su 100mila si può e si deve fare una tracciabilità capillare".

Infine il tema mascherine: "A fine luglio-agosto arriveremo al 50% della popolazione vaccinata - conclude Rasi - A quel punto si potranno togliere le mascherine all'aperto. Ma mi raccomando al chiuso teniamole".

Fra i numeri dell’epidemia di Covid-19, che ieri ha fatto registrare in Italia 44 morti, il dato più basso da ottobre, "la cosa più consolante sono i decessi sui quali non siamo mai stati dei campioni. Quindi vuol dire che è proprio l’effetto vaccino. E che continuando a vaccinare a questo ritmo, e forse anche salendo un po', le prospettive diventano veramente incoraggianti". Si mostra ottimista Guido Rasi, ex direttore esecutivo dell’Agenzia europea del farmaco Ema, oggi consulente del commissario per l’emergenza coronavirus, parlando ad Agorà su Rai3. Sul fronte riaperture, "tutto ciò che si svolge all’aperto ci lascia abbastanza convinti", mentre "sui locali chiusi bisogna fare un po' di attenzione e rispettare le misure che conosciamo", sottolinea l’esperto, microbiologo dell’università Tor Vergata di Roma e direttore scientifico del provider di educazione continua in medicina Sanità In-Formazione, gruppo Consulcesi.

