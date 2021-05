Clamoroso: il nostro Osho ha pizzicato il vizio segreto del generale Figliuolo

28 maggio 2021 a

Ci voleva il nostro Osho, che quando vuole è un segugio, a pizzicarlo in uno scatto proibito. Ecco il vizio segreto del generale Francesco Paolo Figliuolo. Proprio quello che con le sue ordinanze vieta a tutti gli altri italiani, e concede solo ora in via straordinaria a chi si sposa, a patto di non indulgere più di un quarto d'ora: il ballo!

Santoro come la Murgia: ossessione per la divisa di Figliuolo. Sallusti lo stende: "Becero qualunquismo antimilitarista"

Figliuolo ha il ritmo nel sangue, e l'account delle Frasi di Osho lo ha pizzicato lontano da sguardi indiscreti mentre si scatena sulle strisce seguendo la più amata delle sue canzoni: Il Ballo del Tampone!

