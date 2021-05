Amit, Tal e il piccolo Tom. Il dramma della giovane famiglia israeliana distrutta sul Mottarone

23 maggio 2021 a

Tra le vittime del tragico incidente della funivia Stresa-Mottarone c''è una giovane famiglia israeliana residente in Italia. Si tratta di Amit Biran, classe 1991 e Tal Peleg (1994) entrambi residenti a Pavia ed il loro bambino, Tom Biran di soli due anni.

Uno strazio ripercorrere foto e messaggi postati sui social dalla giovane coppia che ha anche un altro figlio. Come la foto delle nozze: "Esattamente 6 anni fa nel giorno in cui tutto iniziò, 16/1/15, un piovoso venerdì in pieno inverno. Ieri ho detto a Eithani che era abbastanza grande per questa giornata emozionante. Gliel'ho detto nel modo più semplice che puoi spiegare al bambino, che papà e mamma compiono gli anni, in questo giorno papà ha dato un anello alla mamma e mamma ha dato un anello al papà e da allora papà e mamma sono sempre connessi", si legge nel commento alla foto del matrimonio.

"Lui ovviamente gli ha chiesto perché non era alla celebrazione... Così gli ho risposto che in realtà era un po ' piccolo nella pancia di mamma, e che tutto è partito da lì e grazie a lui. Gioì e disse 'Ed eccomi già cresciuto, 6 anni presto' Infatti ragazzo mio sei sicuramente un grande, e continua a crescere insieme a noi. Ti voglio bene - Tal Biran", si legge in un post sulla bacheca Facebook della donna che usava sul social il cognome da sposata.

In un post del 5 aprile dell'anno scorso la reazione alla pandemia che ha sconvolto il mondo. "Quasi un mese e mezzo fa abbiamo fatto due valige e siamo scappati da casa nostra in Italia" "Non sono bloccato qui, assolutamente no! Andiamo in Israele, torneremo tra due o tre settimane quando il casino sarà finito. Ho insistito e l'ho detto ad un collega in isteria. Nel giro di un giorno eravamo già sull'aereo. Nel corso del tempo, qui in Israele, la noiosa e difficile routine di cui tanto amavamo lamentarci, con la follia di tanti studi e lavoro uniti ad un nuovo e impegnativo impegno con due bambini, la routine è cambiata in un momento, senza niente, proprio niente. Improvvisamente abbiamo perso il motivo di svegliarci la mattina, proprio così. Non c'è scuola, e sicuramente non lavoro, lontano da casa nostra e dalla nostra bella macchinina, e non semplicemente importante, non c'è asilo per Eitan!! 24 ore di intrattenimento per bambini in condizioni di isolamento, un incubo tutto. E la cosa peggiore, non abbiamo idea di quando potremo tornare a casa nostra che amiamo così tanto. Oggi, un mese e mezzo in questa follia, in cui attraversiamo giorni più difficili, e giorni meno difficili, abbiamo portato entrambi i bambini come parte della nostra ventilazione quotidiana e breve, in un giardino nascosto e isolato e abbiamo dato loro qualche minuto sull'altalena comune. All'inizio abbiamo messo Tom da solo, e lui si è seduto piegato e insicuro. E poi Ethan volle salire, abbracciò Tom forte dietro come una specie di bracciolo e improvvisamente Tom si fece avanti, si sedette in piena sicurezza e non era più interessato a scendere. Li ho guardati per lunghi minuti e ho potuto vedere nei loro occhi il forte legame che era stato creato tra loro che non era fino a pochi giorni fa e improvvisamente ho visto un grande punto di luce - li abbiamo e hanno solo l'uno con l'altro. E io? Wow! Wow! Se ci sono momenti in cui sono grata per essere stata mamma in questo periodo folle, sono proprio questi". Frasi, sensazioni, frammenti di vita spezzati dalla tragedia.

