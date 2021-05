Funivia, chi sono le vittime del Mottarone. Roberta e Angelo, da Bari a Piacenza per lavorare in ospedale

23 maggio 2021 a

Bambini, ventenni, turisti venuti da Israele, gruppi e famiglie di Cosenza, Pavia, Varese, del Piacentino. La lista di quanti hanno trovato la morte nel tragico schianto di una cabina della funivia che collega Stresa con il Mottarone, montagna che sovrasta la località in provincia di Verbania sul lago Maggiore, è stata pubblica ta da La Stampa che usa il condizionale: "le vittime dovrebbero essere... Qui di seguito l'elenco:

"Omicidio colposo plurimo" si muove la Procura. Strage in funivia, i morti sono 14

"Biran Amit, nato in Israele il 2 febbraio 1991 e residente a Pavia; Peleg Tal, nato in Israele il 13 agosto 1994 e residente a Pavia; Biran Tom, nato a Pavia il 16 marzo 2019 e residente a Pavia; Cohen Konisky Barbara, nata in Israele l’ 11 febbraio del 1950; Shahaisavandi Mohammadreza, nato in Iran il 25 agosto 1998, residente a Diamante (Cosenza); Cosentino Serena, nata a Belvedere Marittimo (Cosenza) il 4 maggio del 1994 e residente a Diamante (Cosenza); Malnati Silvia, nata a Varese il 7 luglio del 1994, residente a Varese; Merlo Alessandro, nato a Varese il 13 aprile del 1992, residente a Varese; Zorloni Vittorio nato a Seregno, Milano, l’8 settembre del 1966, residente a Vedano Olona (Varese); Gasparro Angelo Vito, nato a Bari il 24 aprile 1976, residente a Castel San Giovanni (Piacenza); Pistolato Roberta, nata a Bari il 23 maggio del 1981, residente a Castel San Giovanni (Piacenza)".

Alla lista va aggiunto un bambino, di cui non sono ancora state rese note le generalità, morto dopo il ricovero in gravissime condizioni in ospedale a Torino. Un altro è in codice rosso.

Roberta Pistolato, 40 anni, era originaria di Bari, come anche il marito Angelo Vito Gasparro. E' stata proprio la famiglia pugliese, al corrente che la 40enne si trovava in quella zona insieme al marito, a segnalare che dalle 11 non si avevano più sue notizie, e che non rispondeva più al cellulare. Pare infatti che la coppia avesse deciso di festeggiare il compleanno di lei con una gita sul Lago Maggiore. Sembra inoltre che la vittima avesse perso un'altra sorella lo scorso anno a causa del Covid. Roberta era fresca di studi in medicina, e lavorava come guardia medica all'Asl di Piacenza. L'anno scorso, il 13 settembre del 2020, aveva prestato giuramento, nella giornata dell'Ordine dei Medici, proprio a palazzo Gotico a Piacenza.

Così la domenica della ripartenza è stata funestata, in Piemonte, dal tragico incidente costato la vita a 14 persone. La cabina della funivia delMottarone, nel Verbano, si è staccata quando era a circa 20 metri dal suolo, e si è schiantata vicino a un bosco, rotolando per diversi metri. Nell’impatto sono morte sul colpo 13 persone, tra le quali un bambino, mentre si sono salvati due bambini, che sono stati trasportati con l’elisoccorso all’ospedale pediatrico Regina Margherita di Torino. Il più grande, di circa 9 anni, non ce l’ha fatta ed è morto dopo alcune ore. Il più piccolo, di circa 5 anni, è stato sottoposto a un lungo intervento per ridurre le fratture agli arti e ha anche diversi altri traumi. "La funivia aveva quasi terminato la sua corsa, mancavano pochi metri all’arrivo", ha detto la procuratrice di Verbania, Olimpia Bossi. "Adesso abbiamo sottoposto a sequestro tutta l’area, compreso l’impianto e le stazioni di arrivo e partenza. Dovremo incaricare dei tecnici che accertino quali sono state le cause". "Procediamo per omicidio colposo plurimo e lesioni colpose", ha concluso. L’incidente potrebbe essere stato provocato dal cedimento di un cavo di acciaio di quelli che sostengono le cabine.

