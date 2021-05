Totti vende, l'ex bomber esce dal business delle start up

Andrea Giacobino 20 maggio 2021 a

Francesco Totti passa all’incasso e esce dal business delle start up. Qualche giorno fa, infatti, a Roma davanti al commercialista Francesco Maria Rotondo si è registrato un atto di cessione quote con il quale l’ex bomber romanista ha venduto il 50,98% della Lieri 33, nata nel 2018, incassando 40 mila euro a fronte di un valore nominale di 20mila e 400euro. A comprare è stato Michele Petroccia in qualità di amministratore unico della Cc23 che è così salita dal 45,23 ad oltre il 96%.

Il capitale della società compratrice è di proprietà al 60% di Carlo Cancellieri (amico storico di Totti), mentre Ariedo Braida (ex calciatore e direttore generale del Milan e da poco d.g. della Cremonese) e Christian Chivu (ex giocatore della Roma e oggi allenatore degli under 18 dell’Inter) detengono ciascuno il 20%. In Lieri 33 ci sono quote in diverse start up: il 26,4% di Esports (giochi digitali), il 2,38% di My Lab Nutrition (integratori), il 2,1% di Lisari (information & communication technology) e l’1,2% di Filo (software).

