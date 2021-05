Migranti, l'ammiraglio Nicola De Felice al fulmicotone con Angela Merkel su Sea Eye 4

19 maggio 2021 a

a

a

L’ammiraglio Nicola De Felice è una furia con Angela Merkel e la Germania sulla questione dei migranti della Sea Eye 4. “Sea Eye 4 dirige a Palermo. Che la Germania organizzi a sue spese un ponte aereo e se li porti a Berlino come da regolamento Ue di Dublino!” il post su Facebook dell’ufficiale della Marina Militare.

Sbarchi record? La Spagna schiera l'esercito e Salvini affonda la Lamorgese: "Aspettiamo notizie"

La nave, finanziata dalla Chiesa protestante tedesca e gestita dal partito Die Linke dell'estrema sinistra radicale, ha fatto salire a bordo 415 clandestini (150 minori) in acque libiche e ha puntato la rotta verso Palermo dopo l’iniziativa di accoglienza organizza dal sindaco siciliano Leoluca Orlando. "Fatemi capire. Una nave tedesca raccoglie 400 clandestini in acque libiche e maltesi, Malta rifiuta di assegnare un porto e questi si dirigono verso l’Italia. Difendere i confini non è un reato, è un dovere!", le parole del leader della Lega Matteo Salvini sulla vicenda. Una linea che si sposta con quella di De Felice.

"Italia sfogatoio della tragedia di un continente". Mughini e il dramma sbarchi a Lampedusa

“Nel frattempo in Libia, i trafficanti di esseri umani si sfregano le mani intascando il tributo che gli illegali sono costretti a sborsare per venire in Italia. Un business stimato per il solo periodo estivo di circa 350 milioni di euro, che si gonfia esponenzialmente in altrettanto mercato di armi e droga in Africa, nel mondo. Per fermare le partenze dovute al fattore attrattivo che queste navi oggettivamente mostrano ponendosi di fronte alle coste libiche, innescando quella frenesia che questi gommoni, malconci e limitati a percorrere solo poche miglia, pericolosamente mettono in atto per raggiungerle incrementando notevolmente le morti in mare, bisogna immediatamente e decisamente responsabilizzare gli Stati di Bandiera di fronte ai loro doveri di protezione inter nazionale e di asilo politico, secondo i canoni sanciti dalle norme internazionali. Una nave è giuridicamente territorio dello Stato di cui batte bandiera, quindi Geo Barents e Ocean Viking sono territori norvegesi, Sea Eye 4, Sea Watch 3 e 4 è territorio tedesco, Open Arms Spagna. Sia applicato dunque regolamento Ue di Dublino che impone agli Stati membri (la Norvegia, pur non essen do nell'Ue, ha ratificato accordo insieme alla Svizzera) di portarseli a casa loro” le parole dell’ammiraglio in un articolo per la versione cartacea de Il Tempo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.