Migranti, è record di sbarchi e la Spagna schiera l'esercito. Matteo Salvini contro Lamorgese: "Aspettiamo notizie"

Continuano gli sbarchi di immigrati lungo le coste italiane - 12.894 dall'inizio dell'anno, il triplo rispetto ai 4.184 del 2020, oltre duemila in un giorno a Lampedusa - e con la pandemia ancora in atto, riesplode l'emergenza senza ancora un intervento forte del governo. Il presidente del Consiglio Mario Draghi e il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese hanno istituito una cabina di regia per lavorare compatti e trovare soluzioni condivise ma mentre la Spagna schiera l'esercito in Italia ancora si discute Ma mentre si discute sul dossier molto corposo, con svariati temi all'ordine del giorno come le relazioni bilaterali con la Tunisia e quelle con la Libia (quest'ultime esasperate dopo il recente attacco armato da parte della guardia costiera nordafricana contro i nostri pescherecci), i rimpatri, i ricollocamenti e i rapporti con la Commissione europea.

Il leader della Lega Matteo Salvini di fronte al record di sbarchi picchia dirissimo contro il governo e la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese: "La Spagna (con un governo di sinistra) - cinguetta Salvini - schiera l’Esercito ai confini per bloccare gli ingressi illegali. Aspettiamo notizie dal Viminale".



