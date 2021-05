Stasera Italia, Giampiero Mughini sul caos migranti: "Italia sfogatoio della tragedia di un continente"

15 maggio 2021 a

"L'Italia lo sfogatoio della tragedia di un continente". A Stasera Italia Giampiero Mughini affronta la questione dell'emergenza sbarchi a Lampedusa. "E' una tragedia di proporzioni epiche", ha detto il giornalista che denuncia l'ingiustizia che deve subire in particolare l'isola siciliana: "Penso che Lampedusa sia - come luogo fisico - l’inferno su questa terra".

L'emergenza migranti è riesplosa proprio in questi ultimi giorni con il centro di accoglienza al collasso per la presenza di un numero di naufraghi sette volte superiore alla capienza massima.

Parallelamente alla prima accoglienza è scattata anche la macchina per il ricollocamento dei migranti richiedenti asilo nei paesi dell'Unione europea. Sulla questione il portavoce della Commissione europea aveva sottolineato come "abbiamo avuto contatti con differenti Stati ma finora non abbiamo ricevuto nessuno richiesta riguardo ai ricollocamenti. I colloqui proseguono e abbiamo contatti diretti con il governo italiano e la ministra italiana Lamorgese. Attualmente in Italia ci sono 190 membri dell'agenzia Frontex e 20 agenti di Europol a supporto delle autorità italiane nell'identificazione dei migranti in arrivo. I nostri contatti stanno proseguendo con tutti gli Stati membri e contiamo di avere la solidarietà in questa situazione".

