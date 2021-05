"La nostra solidarietà a Israele e al popolo palestinese"

17 maggio 2021 a

a

a

In queste ore si sta intensificando il conflitto tra lo Stato d’Israele e l’organizzazione terroristica palestinese di Hamas. Abbiamo deciso di manifestare la nostra solidarietà con il presente comunicato per evitare occasioni di assembramento in piazza in un momento in cui la pandemia sembra attenuarsi nel nostro Paese. La barbara aggressione di Hamas contro Israele è inaccettabile, è infatti lo Stato d’Israele l’unica democrazia del Medio Oriente a rappresentare a pieno i nostri valori, la convivenza pacifica e le nostre radici giudaico-cristiane. Il diritto d’Israele ad esistere e difendersi non può essere messo in discussione e la Comunità internazionale ha il dovere di affermarlo in ogni sede. Difendere Israele significa difendere noi stessi. L’Italia e l’Unione europea dovrebbero schierarsi immediatamente e concretamente senza indugi o distinguo in difesa dello Stato d’Israele e dei civili palestinesi utilizzati quali scudi umani a Gaza dai terroristi. I palestinesi meriterebbero sicuramente di essere rappresentati da una leadership migliore. Non ci può essere indulgenza verso i terroristi, non ci può essere alcuna giustificazione nei confronti di chi ha lanciato quasi 3.000 razzi contro le città israeliane in meno di una settimana, perché se Israele non fosse dotato di un sistema di difesa antimissilistico, molte città oggi sarebbero rase al suolo. Tutte le vittime di questo tragico conflitto hanno pari dignità, perché la sacralità della vita resta un valore inalienabile su cui si fonda la nostra civiltà.

Le nostre preghiere per tutte le vittime, la nostra solidarietà a Israele, verso il popolo palestinese ed a tutti i civili vittime inermi di questo incessante conflitto, un appello accorato per il cessate il fuoco che deve partire però da chi ha provocato questa situazione, il regime terroristico di Hamas.

Rappresentanti di organizzazioni ed eletti nelle istituzioni sottoscrittori della presente:

Alessandro Bertoldi (Presidente di Alleanza per Israele)

Elisabetta Rossi (Presidente della Comunità ebraica di Merano)

Giuseppe Crimaldi (Presidente Federazione Italia Israele)

Dario Peirone (Direttore generale Istituto Milton Friedman)

Fiamma Nirenstein (ex parlamentare, giornalista e scrittrice)

Massimiliano Ferrari (Segretario Associazione Lombardia - Israele)

Bruno Gazzo (Vicepresidente Federazione Italia Israele e presidente Apai Genova)

Claudio Degasperi (Presidente Italia Israele Alto Adige)

Massimiliano Donninelli (Direttore d’orchestra, Italia Israele Trieste)

Fulvio Martusciello (Parlamentare europeo)

Giuliano Vettorato (Vicepresidente della Provincia autonoma di Bolzano)

Fabrizio Ricca (Assessore della Regione Piemonte) Mirko Bisesti (Assessore Provincia autonoma di Trento) Vittorio Sgarbi (Deputato)

Michaela Biancofiore (Deputata)

Guido Pettarin (Deputato)

Maria Rosaria Rossi (Senatrice)

Andrea De Bertoldi (Senatore)

Roberto Bagnasco (Deputato)

Andrea Orsini (Deputato)

Paolo Grimoldi (Deputato)

Filippo Maturi (Deputato)

Giacomo Bezzi (ex Parlamentare e Consigliere regionale)

Edouard Ballaman (ex Parlamentare e Consigliere regionale)

Alessandro Urzì (Consigliere regionale Trentino Alto Adige)

Alessia Ambrosi (Consigliere regionale Trentino Alto Adige)

Claudio Cia (Consigliere regionale Trentino Alto Adige)

Alessandro Savoi (Consigliere regionale Trentino Alto Adige)

Lorenzo Giorgi (Assessore comunale Trieste)

Nerio Zaccaria, Assessore comunale Merano (BZ)

Gabriele Giovannetti (Consigliere Comunale Bolzano)

Roberto Zanin (Consigliere comunale Bolzano)

Luigi Nevola (Consigliere comunale Bolzano)

Maurizio Gravina (Consigliere comunale Laives (BZ)

Andrea Recchia (Consigliere comunale Pescantina (Vr)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.