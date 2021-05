Kate Middleton, "scappata in Cornovaglia". Svelata la verità sul viaggio della duchessa

Giada Oricchio 14 maggio 2021 a

Fuga, disfatta, ritiro. Niente di tutto questo per Kate Middleton e il principe William d’Inghilterra. I duchi di Cambridge non sono sull’orlo di una crisi di nervi o sul filo della separazione, semplicemente, di tanto in tanto, ricaricano le batterie nel loro buen ritiro in Cornovaglia.

Le parole di un insider a US Weekly avevano allarmato i media e fatto pensare al peggio, in realtà è tutto molto più semplice: “Fin da bambino, William è stato istruito per diventare re, ha sempre saputo cosa ci si aspetta da lui quando sarà incoronato – ha dichiarato l’esperto - Ma nonostante abbia ben chiara l’importanza del suo ruolo all’interno della monarchia, è un essere umano e ha un po’ di fisiologica insicurezza. Ci sono momenti in cui lui e la moglie vorrebbero scomparire, per questo scappano nel loro posto preferito e si rifugiano in Cornovaglia”.

Dunque, qualche giorno di relax utile a staccare la spina dalle gravose responsabilità che comporta il loro ruolo pubblico in vista di prendere in mano le redini della monarchia più antica del mondo.

Dopo la Regina Elisabetta II, toccherà al primogenito Carlo sostituirla, tuttavia sono in molti a ipotizzare che il suo sarà un regno transitorio improntato a uno snellimento delle cariche e dei costi, ma senza incoronazione. La corona dovrebbe passare direttamente a William prima che diventi troppo vecchio per rappresentare l’anima moderna della secolare istituzione britannica.

