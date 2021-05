Domenica In, Mara Venier e la gaffe con il sottosegretario Pierpaolo Sileri: come lo chiama in tv

16 maggio 2021 a

Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute del M5s nel governo Draghi, apre la puntata del 16 maggio di Domenica In per parlare di Covid e contagi in calo. Ma la conduttrice Mara Venier è convinta di avere di fronte il ministro della Salute e scivola, ripetutamente, nella gaffe chiamandolo appunto "ministro". Il sottosegretario Sileri, che aveva ricoperto la carica di viceministro nel Conte II non era stato poi riconfermato con l'arrivo del nuovo premier ( secondo i bene informati a causa del rapporto non proprio idilliaco con Roberto Speranza). Ma per la Venier, che stima il medico prestato alla politica non c'è niente da fare: per tutta l'intervista della conduttrice Sileri è "ministro". E i social si scatenano cinguettando la gaffe a tutto spiano.

"Dopo il Covid..." Sileri con i giorni contati. Il sottosegretario annuncia l'addio

Ma nonostante i complimenti della conduttrice di Domenica In al sottosegretario alla Salute: "Una persona molto onesta" dichiara, Sileri annuncia nel corso dell'intervista che, finita l'emergenza sanitaria lascerà la poltrona. Il suo futuro dunque sarà tutt'altro che politico annunciando che, superata la pandemia, tornerà a fare il medico chirurgo.

