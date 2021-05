Domenica In, "dopo il Covid..." Pierpaolo Sileri con i giorni contati, l'annuncio del sottosegretario

Giorgia Peretti 16 maggio 2021 a

La puntata di Domenica In in onda il 16 maggio si apre con l’annuncio dell’addio alla politica di Pierpaolo Sileri. Il sottosegretario alla Salute, del governo di Mario Draghi, ha dichiarato ai microfoni di Rai 1 l’uscita di scena dal panorama politico una volta finita l’emergenza sanitaria. Ormai ospite fisso nel programma pomeridiano di Mara Venier, Sileri su domanda della conduttrice risponde così in merito al suo futuro: “L’unico posto per il quale mi candido è il mio posto in sala operatoria a fine legislatura. Nessuno ci crede, ma io non continuerò con la politica. Finito il Covid il mio compito si esaurisce è stato come un amore extraconiugale. Ho tradito la chirurgia per un momento ma ora torno alla mia prima moglie, anzi alla seconda perché prima viene mia moglie”.

Un’intervista che sembra preannunciare anche un addio al piccolo schermo visto i commenti di Sileri sull’andamento della pandemia. I numeri dei contagi – annuncia a inizio puntata la Venier- sono in collati. Anche il sottosegretario fa eco alla conduttrice: “I numeri sono sempre in miglioramento, settimana dopo settimana continuano a scendere. Stiamo superando progressivamente il virus e ora possiamo tirare un sospiro di sollievo. La situazione è sotto controllo, le cose vanno bene grazie alla ricerca e ciò che è stato messo in campo, tutto questo è possibile grazie ai vaccini. Il peggio dovrebbe essere alle nostre spalle, la situazione è attualmente sotto controllo in tutti i Paesi occidentali.

Adesso i contagi potrebbero aumentare fra i più giovani, in particolare tra quelli sotto i sedici anni, per cui al momento non è prevista la vaccinazione” Poi con grande ottimismo circa lo scenario post riaperture continua: “Le terapie intensive tendono a svuotarsi e ogni settimana cala sempre di più ciò significa che negli ospedali torna ad esserci posto per patologie diverse dal Covid, come i tumori, gli interventi di routine che in questo periodo sono stati messi da parte per dare la precedenza all’emergenza. Il covid deve essere un ricordo.” – dice Sileri. “Un brutto incubo” - continua la padrona di casa ricordando i numeri dei decessi causati dal coronavirus.

Grasse risate, invece, sul finale. Zia Mara e Sileri si lasciano andare in confessioni private dando vita ad una gag tutta da ridere sull’esperienza da neopapà. Sileri racconta le peripezie notturne di due genitori alle prese con la gestione del piccolo, mentre la Venier se la ride a gran voce.

