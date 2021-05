Vaccino e richiami, "quello che non dicono". Roy De Vita esplode contro Cts e Massimo Galli

14 maggio 2021 a

Roy De Vita al fulmicotone sul Comitato tecnico scientifico (Cts) e sul prof. Massimo Galli. Franco Locatelli ha spostato seconda dose Pfizer senza avere nessun dato scientifico in mano sulla efficacia del vaccino. "E Galli? Ha promesso o minacciato di non andare più in tv?" si chiede il chirurgo che snocciola i dati sui vaccini AstraZeneca rimasti in frigo e sulla caccia alla dosi di Biontech ritenute più sicure dai cittadini.

