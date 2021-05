In calo contagi e decessi: 7.567 nuovi positivi e 182 morti

14 maggio 2021 a

a

a

Sono 7.567 i nuovi casi di Covid riscontrati oggi in Italia dopo l’analisi di 298.186 tamponi. In calo rispetto a ieri quando erano stati 8.085. Nelle ultime 24 ore si registrano altri 182 morti (in calo rispetto ai 201 di ieri.), che portano il totale delle vittime a 123.927 da inizio pandemia. L’indice di positività scende al 2,5% rispetto al 2,8% di ieri. Calano ancora i ricoveri in terapia intensiva, dove ci sono ora 1.860 persone (-33 da ieri), con 99 nuovi ingressi giornalieri. Sono 13.050 i ricoveri ordinari (-558 da ieri), 3.683.189 i guariti in totale (+13.782) e 339.606 gli attualmente positivi (-6.402). Questi i dati odierni del bollettino sui contagi Covid, forniti dal ministero della Salute e consultabili sul sito della Protezione civile.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.