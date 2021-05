Caso Gregoretti, Matteo Salvini domani a Catania: vado sereno a processo, ma la giustizia va riformata anche con i referendum

F.S. 13 maggio 2021 a

“La versione di Salvini”. Alla vigilia della decisione del Gup di Catania, Nunzio Sarpietro, se rinviarlo o no a giudizio il leader della Lega ne ha parlato a Tg2 post, condotto da Manuela Moreno, in studio anche il direttore del telegiornale Gennaro Sangiuliano. “Assolutamente tranquillo”, dice Salvini, “anche se mi pare tutto così surreale”. Perché il leader leghista sarà processato anche a Palermo per la Open Arms.

A Salvini è stata chiesta un’opinione su quanto detto da Mario Draghi alla Camera sul “rispetto dei diritti umani”: “Rivendico il diritto di un ministro che si occupa di sicurezza a difendere la sicurezza del suo paese”. In quale paese si processa un ministro per aver fatto quello che ha promesso agli elettori? “Non ci possiamo permettere di far sbarcare decine di migliaia di immigrati, concordo con Draghi, ogni vita umana è sacra e per questo bisogna limitare le partenze”. Purtroppo, lo stesso accordo di Malta equivale a “zero, carta straccia”; perché nessuno si accollerà i clandestini che ci prendiamo noi.

“E io dovrò stare a Catania per rispondere di sequestro di persona…”. Tutto questo perché chi perde le elezioni come Pd e Cinque stelle “vogliono vincere nei tribunali”. Anche per questo “raccoglieremo le firme con i radicali per i referendum per una giustizia finalmente giusta per tutti gli italiani”. Basta politica quando si giudica…

