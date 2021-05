Matteo Salvini, "ecco i tolleranti pacifisti". Lo sfogo durissimo dopo gli insulti choc

13 maggio 2021 a

Continua l'odio razzista sui social contro Matteo Salvini. Il diluvio di insulti contro il leader della Lega non accenna a placarsi fino a costringerlo a denunciare sui social la vergognosa campagna di insulti: "Io sono perché ognuno possa esprimere liberamente il suo pensiero, qualunque sia - si sfoga il segretario del Carroccio - Non mi piacciono censure e bavagli. Ma in questi giorni mi sembra che i “democratici, tolleranti e pacifisti” stiano superando ogni limite. Sbaglio?" domanda ai fan. E piovono sotto al post commenti di solidarietà.

Il leader leghista due giorni fa si era schierato con Israele contro Hamas e sui social sono arrivate persino minacce di morte. Insulti a raffica anche dallo chef Rubio che lo aveva già attaccato più volte: "Attieniti alle foto con i caffè e con i sorrisi ebeti" aveva scritto. E la sinistra finora è rimasta in silenzio: nessun messaggio di solidarietà per le frasi violente. E' arrivato solo quello della comunità ebraica.

