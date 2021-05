Gianluca Vacchi, "stories imperdonabili". L'imprenditore vaccinato in Serbia con Sharon Fonseca

Giorgia Peretti 13 maggio 2021 a

Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca muniti di jet privato volano in Serbia per farsi inoculare la prima dose del vaccino, ma la polemica è dietro l’angolo. Il noto imprenditore, star dei social, insieme con la compagna, la modella venezuelana, partono da Bologna in direzione Belgrado per il farmaco anti-Covid. Una toccata e fuga come viene prontamente ripresa dalle stories Instagram di Vacchi, che comunica ai suoi followers la gratitudine per la Serbia che gli ha concesso di vaccinarsi e di averlo trattato come un loro concittadino. Durante il volo di ritorno per Bologna, sul jet, il milionario ha espresso grande gioia e stima per il centro che li ha accolti. Era la prima dose per lui e per la compagna Sharon Fonseca, mamma di Blue Jerusalema, che tra qualche settimana dovranno tornare in Serbia per il richiamo. “Ci vediamo per la seconda dose la prossima volta, grazie Belgrado”, scrive nel micro-video pubblicato sul suo profilo.

Quello di Vacchi e consorte potrebbe essere uno dei casi del cosiddetto turismo vaccinale. Fino a pochi giorni fa alcuni paesi aprivano i propri hub agli stranieri a caccia di vaccini, la Serbia era uno di questi. Era, perché lo scorso 6 aprile, è arrivato il dietrofront. Da quanto si evince dalle nuove disposizioni il governo che ha deciso di fare marcia indietro, limitando ai serbi l’accesso ai vaccini. In precedenza, bastava compilare il questionario di prenotazione online sul portale “eUprava” e si poteva avere facile accesso al farmaco. Poi l’ambasciata serba in Italia ha comunicato che il prezioso siero ere destinato ai connazionali e la vaccinazione agli stranieri poteva essere offerta solo a quei cittadini che rispettano determinati requisiti o intrattengono rapporti professionali con il Paese.

Il sospetto degli utenti è quello che la coppia abbia approfittato dei propri agi per assicurarsi la dose, saltando la lunga fila italiana? Vacchi si sarebbe vaccinato fuori tempo massimo? Forse l'ultimo della lista ancora consentita? Oppure si sarebbe avvalso dei rapporti lavorativi che intrattiene con la Serbia? Le domande restano aperte e la polemica accesa. L’imprenditore sarebbe stato uno dei pochi italiani fortunati ad accedere alla vaccinazione all’estero.

