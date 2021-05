Silvio Berlusconi ricoverato all'alba al San Raffaele: affaticato e sorretto da Zangrillo

11 maggio 2021 a

a

a

Silvio Berlusconi è nuovamente tornato al San Raffaele per accertamenti post Covid. Il Cavaliere, riferiscono fonti di Forza Italia, è stato ricoverato nell’ospedale milanese all’alba per una serie di controlli e accertamenti per superare gli strascichi del virus contratto nell'autunno scorso.

Berlusconi e il mercato immobiliare: chiede altri 80 milioni per sistemare casa e ipoteca la villa da sogno

Secondo quanto riferisce l’Adnkronos, l’ex premier è arrivato questa mattina molto presto all’ospedale San Raffaele di Milano, e si trova ora nella suite al sesto piano del reparto Diamante. Berlusconi, secondo quando riferiscono fonti vicine al suo entourage, non stava bene ed era assistito in una camera attrezzata della dimora di Arcore. In ospedale è entrato intorno alle 5 del mattino. È stato visto uscire dalla macchina affaticato, sorretto dalle guardie del corpo e dal medico curante, il professor Alberto Zangrillo.

Grillo è un comico senza cultura di governo, Santoro a valanga sul M5s

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.