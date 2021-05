Covid, ecco l'open day per il vaccino AstraZeneca: il Lazio imita le altre regioni sugli over40

11 maggio 2021 a

La Regione Lazio prova ad imitare le altre regioni italiane per effettuare uno sprint nella campagna vaccinale contro il Covid. Dopo aver annunciato che da fine maggio le farmacie e i medici di medicina generale partiranno con la somministrazione del vaccino per la fascia d'eta under 50, con un post su Facebook il dipartimento della Salute del Lazio ha fissato per sabato 15 e domenica 16 maggio l’Open day Atrazeneca con un ticket virtuale valido per tutti gli over 40 (compresi i nati nel 1981).

Gli Hub di somministrazione dedicati, i relativi orari e la piattaforma per i ticket virtuali verranno comunicati nei prossimi giorni. In totale i siti interessati sono 21 a Roma e in tutte le province. Al 10 maggio nel Lazio erano state utilizzate dosi del vaccino AstraZeneca pari al 69% della fornitura totale. Il dato è al di sotto della media nazionale, pari a 77,6% e ben lontano dal primato della Lombardia, che ha utilizzato il 91,9% delle dosi del siero dell'azienda anglo-svedese consegnate dalla struttura commissariale guidata dal Generale Francesco Paolo Figliuolo.

