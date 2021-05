Maxi-assembramento per il ddl Zan a Milano, stavolta alla sinistra va bene

08 maggio 2021 a

Quando i tifosi dell'Inter, la settimana scorsa, si sono riversati in piazza Duomo a Milano, il sindaco Beppe Sala si è difeso che non era possibile evitarlo. Stavolta, però, la manifestazione all'Arco della Pace dei Sentinelli, in favore del ddl Zan, era fissata da giorni. Eppure, il maxi-assembramento, in barba alle regole Covid, Eppure, da sinistra, non è pervenuta alcuna lamentela.

"Siamo 8 mila", dicono gli organizzatori. Sarebbe questa la cifra delle persone in piazza all’Arco della Pace, alla manifestazione "Il tempo è scaduto" a sostegno del ddl Zan. "È un numero enorme gigantesco - dicono dal palco - sappiamo che può essere pericoloso: è facile strumentalizzare una folla così, state a distanza". La grande piazza è gremita, e faticosamente si cerca di evitare assembramenti. A ottobre, sempre per il ddl Zan, i Sentinelli riuscirono a portare in piazza della Scala 3.500 persone. Stavolta i numeri sono più che raddoppiati.

