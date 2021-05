Milano: Sala, 'siamo attenti, giusto stare in piazza, ma serve ancora prudenza'

08 maggio 2021 a

Milano, 8 mag.(Adnkronos) - "Siamo attenti, il pomeriggio io sarò in prefettura insieme a prefetto e questore, mi auguro che tutto funzioni al meglio. Quello che penso è che prefetto e questore abbiano agito preventivamente, al meglio. Dopodiché il tema è anche il comportamento di tutti i cittadini; richiamo tutti al fatto che è giusto anche stare in piazza, ma la prudenza serve ancora, eccome". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in vista degli eventi in programma oggi in città, con i festeggiamenti per la vittoria dello scudetto dell'Inter e la manifestazione organizzata all'Arco della Pace per il Ddl Zan.