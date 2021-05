Covid, continua il calo dei ricoveri in terapia intensiva. Scende il tasso di positività, altri 207 morti

07 maggio 2021 a

Il Covid in Italia sta allentando la presa, con buona pace di chi era contrario alle riaperture e al ritorno della zona gialla. Sono 10.554 i positivi di oggi, contro gli 11.807 di ieri, con 328.612 tamponi, 4mila più di ieri, tanto che il tasso di positività scende dal 3,6% al 3,2%. È un trend di discesa anche quello dei decessi: 207 oggi (ieri 258), per un totale di 122.470 vittime da inizio epidemia. E il calo coinvolge ancora, come ormai da settimane, i ricoveri: le terapie intensive sono 55 in meno (ieri -60) con 109 ingressi del giorno, e scendono a 2.253, mentre i ricoveri ordinari calano di 536 unità (ieri -653), e sono 16.331 in tutto.

La regione con più casi odierni è la Lombardia (+1.759), seguita da Campania (+1.382), Lazio (+1.063), Emilia Romagna (+871), Puglia (+870) e Piemonte (+867). Il totale dei contagi sale a 4.092.747. I guariti nelle 24 ore sono 15.580 (ieri 15.867), per un totale di 3.572.713. Sempre in diminuzione anche il numero delle persone attualmente positive, 5.238 in meno (ieri -4.327): i malati ancora attivi sono ora 397.564. Di questi, sono in isolamento domiciliare 378.980 pazienti.

Per quanto riguarda il Lazio nello specifico su oltre 15 mila tamponi (meno 3.721 rispetto a ieri) e oltre 20 mila antigenici per un totale di oltre 36 mila test, si registrano oggi 1.063 nuovi casi positivi al Covid-19 (più 56 rispetto a ieri), con 520 contagi a Roma. Inoltre, si registrano 17 decessi (meno 22 rispetto a ieri) e più 1.277 guariti. È quanto emerge dal report delle Aziende sanitarie locali del Lazio reso noto al termine della task force regionale dei direttori generali delle Asl, Aziende ospedaliere, policlinici universitari e ospedale pediatrico Bambino Gesù, che si tiene in videoconferenza con l’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato. “Aumentano i casi e le terapie intensive, mentre si dimezzano i decessi e calano i ricoveri. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 6 per cento, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 2 per cento. I casi a Roma città sono a quota 500 - commenta l’assessore D’Amato -. Lieve aumento del valore Rt ma valutazione del rischio bassa. L’incidenza settimanale sotto la media italiana. Rivedere il peso del coefficiente Rt o presto tutta Italia andrà in arancione nonostante incidenza in calo”, spiega l’assessore. Nel Lazio un terzo degli utenti della popolazione target (dai 18 anni in su - dato Istat) ha già ricevuto la prima dose di vaccino, il 15 per cento ha già completato il percorso vaccinale.

