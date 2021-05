Osho prevede bufera sulla Rai per Fedez: Chiara Ferragni pronta alla tremenda vendetta

04 maggio 2021 a

Osho prevede bufera sulla Rai per Fedez e Chiara Ferragni è pronta alla tremenda vendetta. Altro che audizioni in commissioni di vigilanza, il caso Fedez rischia di essere davvero un terremoto per la Rai. Ne è sicuro Osho, che un 1-2 da ko è anche sicuro di chi metterà l'azienda di viale Mazzini al tappeto: Chiara Ferragni.

Pronta prima a fare una scenatona ai papaveroni della tv di Stato che hanno fatto arrabbiare tanto il primo dei suoi tre figli. Ma se lui ancora dovesse soffrire per quello che gli hanno fatto passare a Rai 3, la nostra ricchissima Chiara ha la soluzione finale: comprarsi la rete tv da sempre considerata proprietà privata dei partiti di sinistra.

