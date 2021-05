Vittorio Sgarbi affonda Fedez sugli omosessuali: "Perché può vendergli le unghie smaltate"

04 maggio 2021 a

a

a

Vittorio Sgarbi affonda Fedez. Dopo il caso esploso al Concertone del Primo maggio durante il quale il rapper, sposato con l'influencer Chiara Ferragni, si era scagliato con le dichiarazioni della Lega che non hanno approvato il ddl Zan ovvero il disegno di legge contro l'omotransfobia. Ma a incastrare Fedez - finito a sua volta sotto accusa - è stata la memoria corta del cantante diventato improvvisamente beniamino dei diritti gay senza ricordarsi di aver deriso il collega Tiziano Ferro che dopo aver fatto coming out si è sposato con un uomo. Di fronte alle accuse il rapper ha chiesto scusa e si è giustificato: "Ero un ignorante".

"Quei figli di..." Fedez idolo di Pd e Conte? La Lega lo svergogna: la canzone più disgustosa

Il critico d'arte non perdona e usa i social per affondarlo. Su Twitter cinguetta: "Fedez e le frasi contro gli omosessuali: ho sbagliato: anni fa ero più ignorante Poi, però, ha capito che poteva vendergli le unghie smaltate". Non a caso adesso il marito della influencer di moda più seguita al mondo difende gli omosessuali e va in giro con lo smalto sulle unghie.

Fedez e le frasi contro gli omosessuali: «Ho sbagliato: anni fa ero più ignorante». Poi, però, ha capito che poteva vendergli le unghie smaltate. @stampasgarbi — Vittorio Sgarbi (@VittorioSgarbi) May 4, 2021

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.