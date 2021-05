Vaccino, la strategia del commissario Figliuolo su over65, dosi, scuole e classi produttive

02 maggio 2021 a

“Concentriamoci sul vaccino agli over 60, soprattutto su quelli sopra i 65 anni”. A tracciare la rotta per le prossime settimane della campagna vaccinale è il commissario Francesco Paolo Figliuolo a margine dell’inaugurazione dell’hub vaccinale di Porta di Roma: “Sugli over 80 anni ci siamo, sugli over 60 la media è bassa. Capisco la voglia di aprire a quelli sotto. Concentriamoci sugli over 60, soprattutto sui 65. Il piano va seguito in maniera ordinata. Come prima cosa dobbiamo mettere in sicurezza le persone che possono avere conseguenze gravi”.

“Quando - continua il generale sulla strategia per contrastare il Covid - avremo messo in sicurezza gli over 65 potremo in maniera multipla e parallela a tutte le classi di età. Per quanto riguarda gli over 80 anni ci siamo, il Lazio è al 94 per cento su una media di oltre l’85 per cento a livello nazionale. Nella fascia 70-79 siamo nella media e negli over 60 siamo nella media”. Un’idea per il futuro è quella di vaccinare i ragazzi nelle scuole: “Ci stiamo pensando - sottolinea Figliuolo - come si faceva una volta negli anni 70”.

I prossimi passi prevedono di “arrivare a inoculare sempre il 90% di dosi, questo è lo sviluppo del piano. Fissato questo paletto il prossimo step sarà poi quello sulle classi produttive. I vaccini - conclude Figliuolo arriveranno, maggio sarà un mese di transizione. Dopo pensiamo all’estate”. Non bisogna sbagliare, è il momento decisivo per non perdere la stagione.

