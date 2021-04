Covid, la variante indiana porta alla zona rossa in provincia di Latina: 87 positivi tra i Sikh

30 aprile 2021 a

a

a

Una parte della Regione Lazio finisce in zona rossa per la paura del Covid e della variante indiana. Bella Farnia, frazione nel comune di Sabaudia, sarà zona rossa per i casi di Covid-19 riscontrati nella comunità Sikh dopo lo screening a tappeto iniziato nei giorni scorsi dall’Asl di Latina. Ieri su 550 tamponi effettuati sono state riscontrate ben 87 positività.

Pfizer sfodera il vaccino per i ragazzi. Ma l'Italia trema per gli arrivi dall'India

La notizia era nell’aria già da qualche ora: “A breve - aveva scritto su Facebook la sindaca di Sabaudia Giada Gervasi - prenderò parte ad una nuova riunione con la Prefettura e la Asl per definire tutte le azioni necessarie ad arginare la situazione relativa ai contagi diffusi nella comunità indiana di Sabaudia. Nella giornata di ieri la Asl di Latina ha realizzato lo screening a Bella Farnia Mare, effettuando tamponi antigenici (cosiddetti rapidi) tra i cittadini di nazionalità indiana. Da questi sono emersi oltre 80 casi di positività al Covid-19, tutti ulteriormente sottoposti al tampone molecolare per la conferma definitiva del contagio. Il materiale genetico prelevato è stato poi inviato allo Spallanzani di Roma per la valutazione della presenza delle varianti del virus - aggiunge -. L’Amministrazione comunale, con il coordinamento della Prefettura e il pieno supporto della Asl, sta assumendo tutte le misure necessarie per la gestione ed il contenimento: tra queste l’individuazione, già avvenuta nella serata di ieri, di due strutture sul territorio che possano ospitare i contagiati per il tempo necessario alla guarigione”.

Video su questo argomento Covid, volo dall'India a Fiumicino: positivo il 9% dei passeggeri TMNews

Nel frattempo questa mattina è stato annullato il volo proveniente da uno scalo indiano e diretto a Fiumicino. Il volo avrebbe dovuto arrivare alle 14, prima di essere cancellato. Il 28 aprile il ministro della Salute Roberto Speranza aveva emanato un’ordinanza che vieta l’ingresso, da qualsiasi punto di confine, a chi negli ultimi 14 giorni abbia soggiornato o transitato in India. Autorizzati al rientro solo coloro che godono della cittadinanza italiana. I contagi riscontrati nell’ultimo volo da New Dehli hanno portato alla decisione.

Video su questo argomento "In aeroporto a Delhi se paghi ti danno un test negativo" TMNews

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.