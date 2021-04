Scoppia l'amore tra Checco Zalone e Helen Mirren grazie al vaccino per il Covid

30 aprile 2021 a

L’amore tra Checco Zalone e Helen Mirren è alla fine sbocciato grazie al Covid. "Sono una grande fan di Checco Zalone l'ho scoperto guardando un suo film sull’aereo. È divertente ma è anche dotato di un grande cuore, mi piacerebbe tanto lavorare con lui. Con lui girerei subito un film, ma c'è un problema, è più bravo di me. Lo adoro”, aveva detto lo scorso anno l’attrice che ha vinto il premio Oscar per il film The Queen. E alla fine è riuscita a coronare il suo sogno dopo tanti anni trascorsi in Salento, terra che l’ha adottata.

Zalone e la Mirren sono infatti i protagonisti del video “La vacinada”, una bachata in spagnolo un po’ italianizzato in cui si parla di vaccino. Zalone, già diventato virale sui social per il cortometraggio, va alla ricerca della Grotta della Zinzulusa, ma poi nelle campagne di Lecce si imbatte nell’attrice. La spalla scoperta fa scattare la domanda inaspettata: “Vacinada?”. La risposta è affermativa e scatta immediatamente la passione tra i due, che con un’ironica e divertente canzone invitano tutti a vaccinarsi ballando e cantando.

