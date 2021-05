Chi c'è dietro il monologo di Fedez, Giulia Berdini scatenata. La compagna di Di Mare all'assalto

02 maggio 2021 a

a

a

La voce fuori dal coro è quella che non ti aspetti e che tradisce il clima incandescente che si respira in Rai sulla scia dello scontro tra Fedez e la dirigenza Rai per il caso del monologo anti-Lega al Concertone del Primo Maggio.

Mai fatto nessuna censura, la Rai prova a scaricare Fedez

A intervenire a gamba tesa è Giulia Berdini, giovane fidanzata del direttore di Rai3 Franco Di Mare ed esplosiva protagonista sui social, che attacca su Instagram il rapper Fedez per aver attaccato la vice Ilaria Capitani pubblicando stralci della telefonata nella quale la dirigente invitava il cantante a rivedere il suo monologo. Pubblicazione che ha provocato la reazione della Capitani che ha diffuso i virgolettati omessi da Fedez, e non inclusi nella registrazione tagliata postata sui social dal rapper, in cui la dirigente precisa che non ha intenzione di applicare qualsivoglia censura, anche perché la Rai non era responsabile dei contenuti del Concertone prodotto in esterna.

Fedez pubblica la telefonata con la Rai ed è guerra totale. Ecco il video incriminato

A sparare ad alzo zero contro Fedez è proprio la Berdini che definisce il rapper "nullità del mainstream" che opera grazie a qualche non meglio specificato "paraculo occulto". L'attacco è durissimo e allude a qualcuno dietro alle uscite comunicative del rapper sposato alla potentissima influencer e imprenditrice Chiara Ferragni. Fedez viene definito dalla Berdini "innocuo come un omogeneizzato plasmon" che manda messaggi in stile "Cetto Laqualunque durante un comizio in un centro sociale".

La Rai si difende dagli attacchi di Fedez: nessuna censura. Ecco a chi addossano le colpe

La compagna di Di Mare sostiene che Fedez è "bisognoso di pubblicità e visibilità" e pertanto ha portato al Concertone il tanto discusso monologo sulla legge anti-omofobia Zan declamando le affermazioni di esponenti leghisti contrari al testo. Non solo, la Berdini chiede a Fedez di far ascoltare la telefonata con Ilaria Capitani nella sua interezza, senza tagli di sorta, bollando come "vergognoso" il comportamento del rapper. Ciliegina sulla torta l'hashtag #fedeznoncapiscinulla.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.