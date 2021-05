Fedez pubblica la telefonata con la Rai ed è guerra totale. Ecco il video incriminato

01 maggio 2021 a

Come preannunciato su Instagram, Fedez pubblica su Twitter il video della telefonata incriminata, in seguito alla quale ha accusato la Rai di avere provato a censurare il suo monologo sul palco del Concertone del Primo maggio. Viale Mazzini aveva smentito le sue dichiarazioni. «La Rai smentisce la censura - scrive Fedez - Ecco la telefonata intercorsa ieri sera dove la vice direttrice di Rai 3 Ilaria Capitani insieme ai suoi collaboratori mi esortano ad "adeguarmi ad un sistema" dicendo che sul palco non posso fare nomi e cognomi».

La Rai smentisce la censura.

Ecco la telefonata intercorsa ieri sera dove la vice direttrice di Rai 3 Ilaria capitani insieme ai suoi collaboratori mi esortano ad “adeguarmi ad un SISTEMA” dicendo che sul palco non posso fare nomi e cognomi pic.twitter.com/gu14BxM3G6 — Fedez (@Fedez) May 1, 2021

Poi pubblica il video nel quale lo si vede e sente mentre parla in viva voce e spiega cosa ha intenzione di dire sul palco, mentre dall’altro lato del telefono gli rispondono di non fare nomi e cognomi di politici perché «questo non è il contesto corretto».

