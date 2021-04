Vogliono costruire uno stabilimento sulla spiaggia di Montalbano: scatta la petizione

29 aprile 2021 a

a

a

Cemento sulla spiaggia del commissario Montalbano. E scatta la protesta. Avviata una petizione online contro la costruzione di un nuovo stabilimento balneare in uno dei luoghi simboli della fiction Rai che continua a ottenere ascolti da record. La spiaggia di Donnalucata a Scicli, in provincia di Ragusa, insieme alla vicina località di Punta Secca è la città di “Marinella” in Montalbano.

"Nonostante dieci anni di opposizioni, atti e accorati appelli che l'Associazione "Ainlu Kat” ha inoltrato ai vari Sindaci ed al Demanio Marittimo - si legge sulla pagina della petizione di Change.org - questa spiaggia sta subendo l'ennesimo scempio in nome della movida e di una economia priva di etica e sostenibilità. Dal giorno 14 aprile le ruspe hanno spianato le dune, estirpando la vegetazione, distruggendo la biodiversità, camminando sulle aree dove hanno nidificato le tartarughe caretta caretta. E qui per costruire un altro stabilimento balneare di 2000 mq, in nome di un becero guadagno su quello che una vecchia forma mentis considera un vuoto da sfruttare, si sta perpetrando la cancellazione di uno degli ultimi brandelli di paesaggio, di storia, di tradizioni, di identità che avevano resistito al brutto e ai non luoghi che sono e saranno la tragedia delle generazioni future. Questa veduta simbolo di Donnalucata tra pochi giorni sparirà per fare posto al vero nulla".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.