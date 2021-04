L'aria che tira, battutaccia di Bini Smaghi su Mario Draghi: "Ma li legge i discorsi?". Imbarazzo della Merlino

Giada Oricchio 28 aprile 2021 a

a

a

“Ma li legge?”. L’economista Lorenzo Bini Smaghi sbalordisce Myrta Merlino con una battutaccia sul Presidente del Consiglio Mario Draghi a “L’Aria che Tira”, mercoledì 28 aprile su LA7. Nel corso dell’ultima puntata, Myrta Merlino ha mostrato all’economista Bini Smaghi una clip in cui il Presidente del consiglio, Mario Draghi, nei discorsi pubblici o in Parlamento spesso ironizza sull’uso eccessivo degli anglicismi nella lingua italiana (“family act”, “bonus baby sitting”, “smart working”) e gli ha chiesto un parere: “Cosa ne pensa di Draghi che è diventato famoso con l’espressione 'whatever it takes' e invece ha una sorta di avversione per l’inglese?” e Bini Smaghi si è lasciato sfuggire una battuta infelice: “Mah, la prima cosa che mi verrebbe da dire è che o non legge prima i discorsi o sono preparati da altri. Va beh… è una battutaccia”.

La Merlino è rimasta interdetta per alcuni secondi e quando si è ripresa ha commentato: “Ah… sì, anche questo è un punto di vista”. Tornando serio, il noto economista ha detto cosa c’è nel futuro di Draghi: “Io credo che rimarrà in politica. Non necessariamente da Presidente del consiglio, potrebbe fare come Ciampi nel 1998: una staffetta con il Quirinale”.

